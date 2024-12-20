Мешканець будинку на Виговського, 73 та ветеран Сергій Власов

Мешканець будинку на Виговського, 73, який обурювався через встановлення пандуса для ветерана Сергія Власова, вибачився за скандал. Відео у п'ятницю, 20 грудня, опублікував керівник Центру допомоги захисникам у Львові Андрій Жолоб. Він зазначив, що ветеранська спільнота доопрацювала питання, яке виникло з пандусом.

«Насамперед хочу вибачитися перед Сергієм, нашим сусідом, воїном і захисником за те, що я необдумано сказав. Хочу потиснути руку й подякувати за те, що ви є. Щодо ситуації, яка склалася, нам треба було спершу запитувати в Сергія. Можливо, в нього були запитання, а ми цього не узгодили. Зараз ми дійшли гарних висновків і, думаю, далі разом співпрацюватимемо й всі будуть задоволені», – сказав мешканець будинку, обурення якого 18 грудня зняла на відео дружина Сергія Власова Лілія.

На опублікованому в TikTok відео сусід ветерана заявляв, що через пандус мешканцям буде некомфортно заносити речі в під’їзд. Він просив підрядників припинити роботу.

Ветеран Сергій Власов додав, що вважає конфлікт з пандусом вичерпаним. Військовий на відео потиснув руку сусідові.

«Конфлікти бувають. Вони були й будуть, але найголовніше те, що знаходимо розуміння. Я вважаю, що конфлікт вичерпаний. Ми порозумілись», – зазначив Сергій Власов.

Зазначимо, що Сергій Власов, який родом зі Снігурівки на Миколаївщині, захищає країну з 2014 року. Він переїхав до Львова п'ять років тому. Перед повномасштабним вторгненням він три роки працював у Словаччині, але у 2022 році повернувся й добровільно пішов на фронт. У 2023 році Сергій Власов на Донеччині отримав важке поранення, внаслідок йому ампутували дві ноги. Після протезування військовий повернувся до роботи у бригаді.

У середу, 18 грудня, коли Сергій Власов повертався з бригади на реабілітацію у Львів, у його будинку почали встановлювати пандус. Військовий звертався з таким запитом до Залізничної районної адміністрації. Коли підрядники розпочали роботу, то мешканці будинку вимагали припинити встановлювати пандус, погрожувати його зрізати, називали конструкцію неестетичною. Сусіди заявляли, що не розуміють, навіщо ветерану пандус, якщо він може бігати на протезах.

Пандус на Виговського, 73, який не сподобався мешканцям. Фото ZAXID.NET

Після скандалу будинок оглянула уповноважена Львівської міськради з питань доступності Ірина Маруняк. Вона повідомила, що пандус відповідає всім вимогам. За словами Маруняк, у будинку згодом поміняють ліфт та розширять вхід.