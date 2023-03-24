55-річного чоловіка викрили працівники Служби безпеки України

Суд на Хмельниччині призначив п'ять років тюрми 55-річному мешканцю Нетішина, який в соцмережах підтримував Росію та поширював наклепи на ЗСУ. Чоловік також захоплювався «кадирівцями» та «вагнерівцями». Його визнали винним у колабораційній діяльності та підтримці російської агресії в Україні.

Як встановило слідство, мешканець Нетішина активно підтримував ворога з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. «55-річний путініст розповсюджував наклепи на Збройні сили України, а натомість кадирівці та «оркестранти» Пригожина поставали у нього «визволителями», які рятують світ від "неонацизма"», – повідомляє прес-служба СБУ Хмельниччини.

На своїй сторінці у забороненій соціальній мережі він системно поширював кремлівську пропаганду та антиукраїнські публікації, у яких захоплювався російськими загарбниками та виправдовував їхні воєнні злочини.

Приклади таких публікацій оприлюднила СБУ. Зокрема, чоловік лайкнув плакат з написом «Росія тут назавжди», який був розміщений у тимчасово окупованій Херсонщині. Також він поставив вподобання на публікацію з зображенням Путіна та підписом «ми з тобою, командир».

Про вирок суду в цій справі стало відомо у п'ятницю, 24 березня. «Суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України), ч.1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.