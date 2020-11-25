У Нідерландах судді у справі збиття літака МН17 Малазійських авіаліній над Донбасом відмовили адвокатам обвинувачуваних в розслідуванні альтернативних сценаріїв причин катастрофи. Як пише Reuters, міжнародне розслідування під керівництвом Нідерландів дійшло висновку, що літак з 298 людьми на борту був збитий російською ракетою.

Уряд Нідерландів покладає відповідальність на Москву. Росія заперечує свою причетність.

Суд сьогодні розглядав запити захисту одного з чотирьох обвинувачуваних – спецпризначенця ГРУ Міноборони Росії Олега Пулатова. Вони, зокрема, стосувалися нових допитів експертів та свідків і дослідження. Сторона обвинувачення наполягала на відхиленні клопотань.

У суді заявили, що отримали багато запитів від сторони захисту на проведення додаткових розслідувань.

Однак за словами судді, з деякими запитами адвокати затягнули, їх можна було подати раніше.

«У захисту немає необмежених прав на те, щоб просити про додаткові розслідування. Суд повинен домогтися того, щоб розгляд справи проводився без затягування часу», – заявив суддя.

Як інформував ZAXID.NET, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Офіційне слідство підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії й належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області.

Влада РФ заперечує причетність своїх структур до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське. Нідерланди ведуть міжнародне розслідування авіакатастрофи MH17 17 липня 2014 року. Близько двох третин із 298 загиблих були громадянами Нідерландів.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Всі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов на цей час - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Також, у червні прокуратура Нідерландів надала нові докази у справі МН17, зокрема оприлюднила записи телефонних розмов бойовиків у день катастрофи. 3 листопада у Нідерландах поновилися слухання у справі про збитий боїнг МН17.