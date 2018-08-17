Суд скасував домашній арешт львівським поліцейським, яких підозрюють у ненавмисному вбивстві

СуспільствоСофія Лазуркевич, 17 серпня2610

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Суд скасував домашній арешт львівським поліцейським, яких підозрюють у ненавмисному вбивстві
Всі дії поліцейських під час трагічного інциденту в ніч на 9 лютого зафіксували камери спостереження

У четвер, 16 серпня, Галицький районний суд Львова скасував запобіжні заходи для шістьох поліцейських, яких підозрюють у ненавмисному вбивстві відвідувача грального закладу. Як повідомили ZAXID.NET у прокуратурі Львівщини, адвокати поліцейських оскаржили перебування підозрюваних під домашнім арештом.

Раніше двоє з шести підозрюваних у ненавмисному вбивстві перебували під цілодобовим домашнім арештом, а четверо поліцейських перебували під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, рейд патрульних гральними закладами, під час якого помер 22-річний львів'янин, відбувався вночі 9 лютого. Під час перевірки поліцейськими один із відвідувачів салону гральних автоматів на вул. Куліша проковтнув пакетик, в якому був канабіс. 7 травня шістьом львівським поліцейським повідомили про підозру у вбивстві з необережності та перевищення службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки.

У травні Галицький райсуд Львова обрав патрульним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Патрульних також відсторонили від роботи.

Детальну хронологію цього випадку можна відтворити за відео з чотирьох камер спостереження, яке стало доступним вдень після нічного інциденту. Раніше прокуратура також детально пояснила суть звинувачення поліцейських у ненавмисному вбивстві.

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