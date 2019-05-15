Суд скасував призначення Гладковського головою наглядової ради НАУ

На початку березня Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО

Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним та скасував наказ Міністерства освіти і науки, згідно з яким наглядову раду Національного авіаційного університету очолював екс-перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. За даними освітнього порталу «Педагогічна преса», зазначене судове рішення набуло чинності 22 квітня 2019 року.

Після скасування відповідного наказу «Про затвердження складу наглядової ради Національного авіаційного університету» від 20.10.2016 року №1267 наглядова рада НАУ буде працювати у складі, затвердженому наказом Міносвіти від 05.11.2015 року №1146. Головою цього складу Наглядової ради є Олександр Бадрудінов.

Як інформував ZAXID.NET, 25 лютого 2019 року проект Bihus.Info оприлюднив розслідування розкрадань в «Укроборонпромі», до яких, за даними журналістів, нібито причетний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський із фігурантами Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою. У НАБУ заявили, що фірми, які фігурують у розслідуванні, є об'єктами розслідувань Бюро.

Олег Гладковський відкинув звинувачення у корупції та звернувся до НАБУ й ГПУ з проханням перевірити факти, наведені в журналістському розслідуванні. Він наголошував, що його син нібито навіть не знає, хто такі Жуков та Рогоза.

Петро Порошенко 4 березня підписав указ про звільнення Гладковського-старшого з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони.