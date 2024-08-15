Аукціони виграли компанії депутата Харківської облради Валентина Шеветовського

Господарський суд Києва визнав недійсними результати чотирьох аукціонів з продажу ліцензій на розробку родовищ глини у Закарпатській області. Договори на користування надрами скасували через змову учасників аукціону.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі 15 серпня, аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами чотирьох родовищ глини на Закарпатті у вересні 2022 року провела Державна служба геології та надр України.

За даними Prozorro, йдеться про ділянки у Чабанівці та Зняцьові на Ужгородщині, а також родовища глини в селі Онок на Берегівщині та Нижньому Коропцю на Мукачівщині.

Два аукціони виграло ПАТ «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів», ще два – Полонський завод «Маяк». За інформацією Youcontrol, обидві компанії належать одній людині – Валентину Шеветовському. Бізнесмен є депутатом Харківської обласної ради від «Блоку Кернеса – успішний Харків» і володіє десятками підприємств, які виробляють та продають керамічну плитку.

«Учасники 4 аукціонів вчинили антиконкурентні узгоджені дії, а саме: використовували одну IP-адресу, надавали один одному фінансову допомогу для здійснення господарської діяльності, у тому числі, з метою оплати участі в аукціоні», – зазначили у прокуратурі.

Суд визнав недійсними результати електронних аукціонів, договори купівлі-продажу та спецдозволи на користування надрами.