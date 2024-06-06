Термальні води є візитівкою і туристичним магнітом Берегівщини

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ виграв три аукціони з продажу дозволів на користування термальними водами у Берегівському регіоні. За дозволи на розробку протягом 5 років ділянок «Лева», «Пийтерфолво» та «Мужайської» інститут загалом сплатив 265 тис. грн.

Під час трьох аукціонів за спеціальні дозволи на користування надрами з термальними водами у Берегові та с.Пийтерфолво Закарпатський угорський інститут змагався з єдиним учасником – підприємцем Іваном Тацюном.

За ділянку «Лева» інститут запропонував 75 тис. грн, «Пийтерфолво» – 97 тис. грн, «Мужайську» – 93 тис. грн і став переможцем. Дозволи продавали зі стартовою ціною від 53 тис. грн. Переможець аукціону отримав дозвіл на геологічне вивчення корисних копалин, зокрема й дослідно-промислову розробку, з подальшим їх видобуванням строком на 5 років.

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, створений у Берегові у 1996 році, є єдиним в Україні угорським вишем. Його президенткою є Ільдико Орос, а ректором – Степан Черничко. Обоє – депутати Закарпатської обласної ради від Партії угорців України «КМКС».

Зазначимо, що термальні води, температура яких іноді перевищує 35⁰С, є візитівкою і туристичним магнітом Берегівщини. Їх використовують у рекреації, а також для опалювання і виробництва електроенергії.