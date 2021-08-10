Північний апеляційний господарський суд 5 серпня задовольнив позов російської державної корпорації «ВЕБ.РФ» (Внєшекономбанк) та визнав недійсним результати аукціону з продажу «Промінвестбанку», який належав російській корпорації, повідомило у вівторок, 10 серпня, видання Finbalance з посиланням на рішення суду.

В березні 2020 року на біржі ПФТС в рамках виконавчого провадження було продано 99,7726% акцій «Промінвестбанку», які належали «Внєшекономбанку». Переможцем торгів тоді стало ТОВ «Фінансова компанія «Фортіфай». Росіяни не погодилися з цим та пішли до суду. В першій інстанції вони програли, але апеляційний суд задовольнив їхній позов до Міністерства юстиції України, біржі ПФТС і ТОВ «Фінансова компанія «Фортіфай».

Суд визнав, що продаж цінних паперів на торгах «було здійснено за заниженою ціною». Крім того, у рішенні вказано, що «в матеріалах справи відсутні докази звернення потенційних покупців з попереднім погодженням до Національного банку України на набуття істотної участі в банку, що свідчить про порушення порядку набуття істотної участі в банку».

Таким чином, суд визнав недійсною угоду купівлі-продажу цінних паперів «Промінвестбанку», укладену між Мін'юстом та «Фортіфаєм». Тепер Мін’юст має повернути покупцю 268,7 млн грн за акції «Промінвестбанку».

«Промінвестбанк» перебуває під санкціями у зв'язку з тим, що він належить державі-агресору в особі корпорації ВЭБ.

У червні 2019 року ВЕБ повідомив, що подав в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма позов до України через порушення нею положень міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій з РФ 1998 року. Тоді ж стало відомо, що державний виконавець виставив на продаж на біржі ПФТС 99,77% акцій ПІБ. За рішенням суду їх стягнули на користь компанії «Дайріс» з групи «Приват» Ігоря Коломойського і партнерів.

У березні 2020 року акції банку було продано на біржі ПФТС всупереч рішенню стокгольмського арбітражу. Їх купило ТОВ «Фінансова компанія «Фортіфай» за 268,7 млн грн. В 2021 році «Фортіфай» хотів купити банкір Сергій Тігіпко, однак антимонопольний комітет не дав на це дозволу.