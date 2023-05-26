Стюарт Роудс своєї вини не визнав і назвав себе «політичним в'язнем»

Засновника та лідера американської ультраправої організації Oath Keepers Стюарта Роудса засудили до 18 років ув'язнення за організацію змови з метою запобігання передачі влади в США під час штурму Капітолія у 2021 році. Про це пише BBC.

Як повідомляється, 58-річний Роудс став першим обвинуваченим у нападі 6 січня 2021 року, якому ухвалили вирок за підбурювання до заколоту. Його вирок є найсуворішим із винесених на сьогодні у сотнях справ про заворушення після оголошення результатів виборів у США.

Перед тим, як оголосити вирок Роудсу, окружний суддя США Аміт Мета назвав його постійною загрозою для США і заявив, що той явно «хоче, аби демократія в країні перетворилася на насильство». Мета також висловив побоювання з приводу того, що події 6 січня можуть повторитися, а американці «тепер затримуватимуть подих щоразу, коли наближаються вибори».

Водночас сам Роудс своєї вини не визнав, назвав себе «політичним в'язнем» і порівняв себе з екс-президентом Дональдом Трампом.

«Мій єдиний злочин, як і його, – це те, що ми виступаємо проти тих, хто руйнує нашу країну», – сказав засуджений і додав, що планує оскаржити вирок.

Роудс віддалено керував діями членів організації під час штурму, закликав своїх прихильників готуватися до громадянської війни, для чого закупив багато зброї. Прокурори казали, що Роудс поводився ніби «генерал на полі бою», і просили для нього 25 років ув’язнення.

Західні оглядачі вважають, що це рішення може віщувати аналогічні вироки іншим правим екстремістам, у тому числі колишньому лідеру Proud Boys Енріке Тарріо.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року тисячі прихильників Дональда Трампа штурмували будівлю Капітолія, після того, як стало зрозумілим, що він програв на виборах.

Це стало наймасовішою атакою на будівлю Конгресу з часів війни 1812 між США та Великобританією. Учасники заворушень, які вважали, що поразка Трампа на президентських виборах була наслідком фальсифікацій, тож спробували завадити законодавцям підтвердити перемогу президента Джо Байдена.

Загинули четверо учасників заворушень, постраждали близько 140 правоохоронців. У причетності до нападу було звинувачено понад 700 людей.

Палата представників звинуватила екс-президента у підбурюванні натовпу, згодом Нижня палата оголосила йому імпічмент. Однак Сенат виправдав Трампа.

Зазначимо, що закон, ухвалений у роки Громадянської війни, забороняє змову з метою повалення чи знищення уряду і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років.