Суд ухвалив рішення про ліквідацію Кременчуцького автоскладального заводу

Українського автогіганта ліквідували за заявою Альфа-банку

Господарський суд Полтавської області 18 грудня ухвалив рішення про ліквідацію Кременчуцького автоскладального заводу (КрАСЗ, Полтавська область), що входить до групи компаній «АІС». Про це йдеться в ухвалі суду від 18 грудня 2017 року, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує УНІАН.

Суд прийняв рішення про ліквідацію ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» в рамках справи про його банкрутство за позовом Альфа-банку (Україна). Судом були визнані вимоги банку в сумі 240,028 млн грн основного боргу, на підставі чого і було відкрито справу про банкрутство в 2012 році.

Загальний розмір кредиторських вимог, визнаних судом, склав 945,018 млн грн і 74,578 млн доларів, які відповідач не зміг виплатити.

Українсько-російське виробниче об'єднання «Кременчуцький автоскладальний завод» було засноване в 1995 році. Підприємство спеціалізувалося на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійному і післягарантійному обслуговуванні автомобілів. Підприємство входило до групи компаній АІС.

У 2014 році завод зменшив виробництво автомобілів на 18,8% порівняно з 2013 роком, або 1,7 тис. шт. - до 7349 авто.

Згідно з повідомленням асоціації «Укравтопром», з дати свого заснування завод випустив більш ніж 140 тис. автомобілів під брендами ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, Geely, SsangYong.