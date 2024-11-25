Підозрюваних затримали через чотири місяці після злочину

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок двом 37-річним чоловікам, які вбили охоронця та пограбували підприємство, на якому працювали. За скоєне їм призначили 12 і 15 років позбавлення волі. Про це повідомила 25 листопада пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, злочин стався у квітні 2021 року. Двоє обвинувачених розробили план пограбування підприємства, на якому працювали. Вночі вони проникли на територію фірми та вбили 45-річного охоронця. Експерти виявили на тілі загиблого понад 40 колото-різаних ран. Після цього зловмисники викрали з сейфу 93 тис. доларів і втекли.

«Правоохоронці переглянули десятки годин записів із вуличних камер спостереження, щоб зафіксувати чоловіків та відстежити їхній шлях. 5 серпня 2021 року поліцейські взяли під варту підозрюваних. Одночасно слідчі провели 16 обшуків, в тому числі і в Києві, де вони збували викрадену валюту», – повідомили у поліції.

У понеділок, 25 листопада, під час судового розгляду справи двох працівників фірми визнали винним в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої та крадіжці (п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 185 КК України). Одному з них призначили 15 років позбавлення волі, а іншому – 12. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.