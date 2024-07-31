Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок військовому Михайлу С., який після лікування не повернувся на військову службу та ухилявся від неї. У суді солдат заявив, що шкодує про вчинене та має бажання надалі воювати, але йому призначили 5 років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, мешканець Львівщини Михайло С. є солдатом однієї з військових частин. У липні 2023 року солдат вчасно не з’явився на військову службу після лікування, ухилявся та не виконував свої службові обов’язки до січня 2024 року. Щодо Михайла С. порушили кримінальну справу через самовільне залишення військової частини.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що проходив військову службу із 2015 року, протягом 2016-2017 років перебував у зоні бойових дій, а потім його звільнили зі служби. З початком повномасштабного вторгнення Михайло С. знову пішов на службу, під час бойових дій біля Бахмута отримав контузію та потребував лікування. Солдат заявив, що його направили на лікування, але не надавали належної допомоги, тому він поїхав додому. Обвинувачений стверджує, що звертався до командування військової частини з усними клопотаннями про направлення його на лікування, але на них не реагували. Михайло С. у суді сказав, що шкодує про вчинене і бажає продовжувати службу.

Справу розглянув суддя Дмитрій Поворозник, який дослідив усі матеріали у кримінальному провадженні та визнав Михайла С. винним у самовільному залишенні місця служби. Солдату призначили 5 років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.