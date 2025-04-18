Обвинувачений розповів, що у нього нема посвідчення водія, а автомобіль йому передали волонтери

Тячівський районний суд визнав Сергія С. винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. За смертельний наїзд на 17-річного підлітка і втечу з місця ДТП, військовослужбовцю призначили 3 роки ув’язнення.

Вирок винесли 3 квітня. Йдеться про аварію, яка сталася у листопаді 2024 року на трасі Мукачів – Рогатин – Львів у селі Бедевля Тячівського району. Сергій С. на Skoda Octavia зі швидкістю 90 км/год збив неповнолітнього на пішохідному переході. Від численних травм останній помер на місці, а обвинувачений втік з місця аварії.

В судовому засіданні Сергій С. визнав свою вину і підтвердив, що після наїзду зупинив авто, вийшов на дорогу і, відтягнувши потерпілого на узбіччя, поїхав додому. Там він зателефонував командиру, який порекомендував йому повернутися до частини та здатися військовій службі правопорядку.

«Після цього, він прийняв рішення повертатися до військової частини, яка розташована в Сумській області, однак 4 листопада в селищі Міжгір’я, його затримали», – йдеться у вироку суду.

Також обвинувачений розповів, що у нього нема посвідчення водія, а автомобіль йому передали волонтери. Також суд врахував, що після скоєння ДТП водій намагався переховуватися від правоохоронців.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Мирослава Стецюк визнала помічника гранатометника 101-ої бригади ТРО винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого, і призначили йому 3 роки ув’язнення з позбавленням права 2 роки керувати транспортними засобами. На вирок можуть подати апеляцію.