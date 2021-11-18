У пожежі в приватному будинку для літніх людей у Дніпрі загинули п’ятеро жінок

У справі про загибель п’яти літніх жінок в одному з пансіонатів Дніпра обрали запобіжний захід підозрюваній адміністраторці закладу. Відповідне рішення 18 листопада ухвалив Бабушкінський райсуд міста.

Як повідомило «Радіо Свобода», суд обрав адміністраторці домашній арешт. Прокуратура наполягала на взятті жінки під варту, однак її адвокат заявив, що вона не ухилятиметься від слідства. Окрім того, жінка має неповнолітню дитину.

У справі про загибель п’ятьох жінок у пансіонаті для літніх людей в Дніпрі наразі троє підозрюваних: повідомлення про підозру в недотриманні правил пожежної безпеки вручили старшій адміністраторці, няні-санітарці будинку та підприємиці-власниці закладу.

Пожежа у приватному будинку для літніх людей у Дніпрі сталася 16 листопада. Тоді загинули п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років. Попередня причина – чадний газ, який виділився під час загоряння електропроводки. Справу відкрили за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення протипожежної безпеки).