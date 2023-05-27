Володимир Цабак очолював Галицьку митницю у 2019-2020 роках, після цього працював першим заступником

Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував рішення першої інстанції про поновлення на посаді колишнього начальника Галицької митниці, а згодом першого заступника Володимира Цабака. Колишній митник подав позов про поновлення на посаді та виплату йому заробітку за понад рік «вимушеного прогулу».

Колишній митник Володимир Цабак звернувся до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Державної митної служби України та Галицької митниці. Він вимагав визнати протиправним та скасувати наказ Держмитслужби про його звільнення у січні минулого року, поновити його на посаді першого заступника начальника Галицької митниці або на іншій рівнозначній посаді в Львівській митниці та стягнути середній заробіток час вимушеного прогулу.

Львівський окружний адміністративний суд 3 березня цього року позов Володимира Цабака задовольнив повністю. Вирішив поновити його на посаді першого заступника начальника Галицької митниці та стягнути з митниці на його користь понад 250 тис. грн зарплати .

Це рішення Галицька митниця та Державна митна служба подали апеляції. Восьмий апеляційний адміністративний суд 23 травня задовольнив апеляційні скарги та скасував рішення першої інстанції про поновлення Володимира Цабака на посаді.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку.

Нагадаємо, що 43-річний Володимир Цабак був начальником Галицької митниці з липня 2019 до жовтня 2020 року, після чого перейшов працювати на посаду першого заступника. У січні 2020 року у Володимира Цабака та членів його родини співробіники ДБР провели обшуки. У 2021 році після рішення РНБО Державна митна служба відсторонювала Володимира Цабака від посади через можливу причетність до корупції та контрабанди, однак згодом дисциплінарне провадження закрили і він повернувся на роботу. У 2022 році був звільнений з роботи на митниці.

Об’єднана Галицька митниця, яка охоплювала Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську області, була утворена восени 2019 року, а вже через рік було прийнято рішення про припинення її діяльності.