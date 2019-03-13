Суд відправив під домашній арешт учасників бійки з поліцією в Черкасах

СуспільствоАндрій Стець, 13 березня3100

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Сосновський районний суд Черкас обрав запобіжний захід двом підозрюваним в організації зіткнень з поліцією в Черкасах 9 березня. Представнику «Національного Корпусу» Антону Братку суд визначив домашній арешт у нічний час. Дмитра Кухарчука суд відправив під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє LB.ua.

11 березня обом членам партії повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України (масові заворушення). Одному з них також вручено підозру за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Як інформував ZAXID.NET, 9 березня представники націоналістичної партії «Національний корпус» та її бойового крила «Національні дружини» двічі побилися з поліцейськими.

Спочатку вони намагалися прорвати кордон поліцейських біля Адміністрації президента в Києві, застосували сльозогінний газ і піротехніку. У відповідь правоохоронці застосували фізичну силу і спецзасоби. Під час бійки постраждали троє поліцейських.

Увечері цього самого дня «Нацкорпус» влаштував бійку з поліцейськими в Черкасах під час спроби заблокувати кортеж президента Петра Порошенка. Постраждали 22 поліцейських.

Націоналісти вийшли на протест з вимогою «відрубати руки Гладковському» і покарати фігурантів журналістського розслідування Bihus.info про розкрадання в «Укроборонпромі».

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