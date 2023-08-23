Луцький суд виніс вирок чоловікові, який займався сутенерством. Чоловік залучив до заняття проституцією свою знайому, і організовував їй зустрічі з клієнтами у готелях. Крім того, судили чоловіка і за вбивство з необережності. Сумарно він отримав чотири роки ув'язнення.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинувачений в 2022 році завербував знайому для заняття проституцією. Всього слідство зафіксувало шість епізодів, коли сутенер організовував їй зустрічі з клієнтами. Переважно вони відбулись влітку 2022 року у готелі «Профспілковий», що на проспекті Відродження у Луцьку, а також у «Теремнівських саунах».

Крім того, судили чоловіка і за вбивство з необережності, яке він скоїв 5 липня минулого року на вулиці Замковій у Луцьку. Під час сварки біля бару він вдарив знайомого, внаслідок чого той впав і сильно травмував голову. Згодом потерпілий помер у медзакладі.

На засіданні, яке відбулося 17 серпня, чоловік визнав провину та підтвердив обставини, викладені у матерілах справи. Попросив, аби суд суворо його не карав. Про обвинуваченого відомо, що він вже мав судимість за крадіжку, згідно з вироком мав відбути 120 годин громадських робіт, але на роботи він так і не з'явився.

Суддя Ярослав Артиш визнав чоловіка винним у порушенні декількох статей ККУ: ч.1 ст. 119 (вбивство з необережності), ч.2 та ч.3 ст. 303 (сутенерство) та ч.2 ст. 389 (ухилення від покарання). Сумарно йому призначили чотири роки і 13 днів ув'язнення.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.