Внаслідок ударів поліцейський отримав садна лівого передпліччя та забій м’яких тканин носа

Мукачівський міськрайонний суд визнав винними у хуліганстві місцевих мешканок Олену Феку, Наталію Ліврінц та Розалію Балог. За блокування автомобіля поліції та побиття правоохоронця через незгоду із мобілізацією чоловіків закарпаткам призначили по три роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на 1,5 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 листопада, сутичка сталася ввечері 12 липня 2024 року поблизу адмінбудівлі, ймовірно РТЦК, куди за викликом прибув екіпаж Мукачівського районного управління поліції. Олена Фека, Наталія Ліврінц та Розалія Балог, не погоджуючись із мобілізацією своїх чоловіків, влаштували конфлікт з правоохоронцями, штовхаючи їх та намагаючись заблокувати службову автівку.

Під час сутички одна з жінок підхопила металеву трубу і вдарила нею старшого сержанта поліції, друга завдала йому удару долонею в обличчя, а третя – намагалася повалити правоохоронця на землю. Внаслідок ударів поліцейський отримав садна лівого передпліччя та забій м’яких тканин носа.

Під час судового засідання Олена Фека, Наталія Ліврінц та Розалія Балог уклали з прокурором угоду про визнання винуватості, умови якої підтримав потерпілий. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Сергій Камінський визнав закарпаток винними у хуліганстві і призначив їм 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 1,5 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.