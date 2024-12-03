Смертельний наїзд стався на пішохідному переході на проспекті Чорновола

Галицький районний суд Львова виніс вирок водію легковика, який на смерть збив пішохода у центрі Львова. Чоловік був нетверезим та переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора. Водію призначили умовне покарання та зобов’язали виплатити рідним понад 400 тис. грн моральної шкоди.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, аварія сталась 7 липня близько 23:30 на проспекті В’ячеслава Чорновола неподалік готелю «Львів». Водій Dacia Logan збив 37-річного чоловіка, який у нетверезому стані йшов по регульованому переходу на заборонений сигнал світлофора. Від отриманих травм пішохід помер. Як повідомляв ZAXID.NET, у цій ДТП помер пластун Орест Паславський. Правоохоронці обвинувачували водія у неуважності до дорожньої обстановки, через що він вчасно не зупинив авто.

У суді обвинувачений Андрій Дульянінов визнав свою провину та розповів, що пішохід раптово вийшов на дорогу перед його авто, але перетнув смугу, по якій він їхав, тому водій продовжив рух. Після цього водій відчув удар, зупинився та побачив, що збив людину. Обвинувачений повідомив, що шкодує про вчинене та частково відшкодував рідним загиблого завдану шкоду.

Момент вчинення цієї ДТП потрапив також на відео. Пішохід почав переходити дорогу на червоний сигнал світлофора, порушивши ПДР. Він перетнув смугу, по якій їхало авто Dacia Logan, раптово розвернувся і пішов у зворотному напрямку. Водій вчасно не відреагував на дорожню обстановку та наїхав на чоловіка. У вироку суду вказано, що у крові трупа виявили етиловий спирт – 3,64 проміле.

Дружина та мати загиблого пішохода підтвердили суду, що обвинувачений водій вибачався перед ними та частково відшкодував завдану шкоду. Дружина загиблого просила суд призначити йому тюремне ув’язнення, також зазначила, що «не відчуває каяття обвинуваченого, оскільки той продовжує керувати автомобілем».

Справу розглянув суддя Олександр Кітов, який дослідив усі матеріали справи, позицію потерпілих та дані про обвинуваченого. Суддя врахував, що водій легковика визнав свою провину, вибачився та частково відшкодував шкоду потерпілим, а також, що ДТП частково трапилась і з вини пішохода.

Суддя визнав Андрія Дульянінова винним у вчиненні ДТП, призначивши 5 років тюрми з річною забороною керувати транспортними засобами, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Винуватець ДТП має виплатити рідним загиблого понад 400 тис. грн моральної шкоди та компенсувати витрати на правову допомогу. Вирок ще можна оскаржити.