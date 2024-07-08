Смертельний наїзд стався на пішохідному пепереході на просп Чорновола

Уночі на понеділок, 8 липня, на проспекті Чорновола у Львові водій легковика Dacia Logan на смерть збив 37-річного пішохода, інструктора Морського пластування Ореста Паславського.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася о 00:45 на просп. Чорновола у Львові. 22-річний житель Львова на автомобілі Dacia Logan скоїв наїзд на пішохода – 37-річного львів’янина. Унаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер дорогою до лікарні. Як видно з оприлюднених поліцією фото, аварія сталася на пішохідному переході.

Смертельна ДТП на просп. Чорновола у Львові

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Згодом з’ясувалося, що в цій ДТП загинув пластун, інструктор Морського пластування Орест Паславський.

Загиблий у ДТП Орест Паславський (фото «Морського пластування»)

«Невимовний біль та шок. Вчора, пізно ввечері, в центрі Львова, на пішохідному переході під колесами авто загинув Орест Паславський, ЧМ. Активний пластун, чорноморець, капітан десятків таборів та акцій, професійний інструктор з вітрильництва, найкращий друг для нас усіх», – йдеться в повідомленні на сторінці «Морське пластування».