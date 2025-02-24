Лесю Штефан та Павла Малика затримали 5 липня 2018 року нібито після отримання хабаря від брокерки

Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав невинуватими керівницю митного поста «Стрий» Лесю Штефан та її заступника Павла Малика, яких звинувачували в одержанні 10,3 тис. грн хабаря. Суд встановив, що правоохоронці вели слідство з порушеннями, а брокерка, яка звернулась із заявою до СБУ, заявила, що діяла на замовлення іншого митника та оперативника Служби безпеки.

За версією слідства, Леся Штефан, яка була керівницею митного поста «Стрий» Львівської митниці ДФС, разом зі своїм заступником Павлом Маликом у 2018 році впродовж кількох тижнів вимагали через митних брокерів хабарі від підприємців за нестворення штучних проблем при оформленні товарів. Слідчі стверджували, що митники вимагали гроші частинами – спершу брокерка нібито передала Павлу Малику 6700 грн, а пізніше, за вимогою керівниці митного поста, ще 3600 грн. Їх затримали 5 липня 2018 року після передачі другої частини суми, а після обшуків правоохоронці виявили у автомобілі митників 1900 грн хабаря.

У суді Леся Штефан своєї провини не визнала. Вона стверджувала, що як керівниця митного поста не мала повноважень давати вказівки щодо оформлення декларацій, оскільки кожен інспектор вмикає систему і починає обробляти митні документи по черзі, не знаючи, чия це декларація, поки не відкриє її. За її словами, після призначення на посаду начальниці митного поста «Стрий», у неї розпочався конфлікт із колегою, який раніше виконував обовʼязки очільника цього митного поста. За даними ZAXID.NET, ідеться про Олега Маланія, якого у 2021 році судили за водіння під наркотиками.

За словами Лесі Штефан, після того, як Олег Маланій поновився на митниці, її почали неодноразово відправляти у відрядження на інші митні пости, а в той час сам Олег Маланій працював як в. о. Лише в червні 2018 року вона повернулась на роботу в Стрий, тоді як слідчі відкрили кримінальне провадження щодо корупцій на митниці ще у 2017 році. Кримінальну справу щодо себе Леся Штефан називає замовною.

Вона також розповіла, що 5 липня 2018 року її заступник Павло Малик підвозив додому. До них в автомобіль підсіла знайома брокерка. Згодом вона вийшла з автомобіля, після чого їх затримали оперативники СБУ та повідомили, що їх обвинувачують у вимаганні грошей. Під час обшуків в сумці Лесі Штефан, яка була на задньому сидінні, де раніше сиділа брокерка, слідчі знайшли мічені гроші. Леся Штефан запевняє, що вони їй не належать.

Суд допитав брокерку в суді як свідка. Вона розповіла, що ситуація з хабарем та її заявою до СБУ була штучно створена правоохоронцями на замовлення Олега Маланія, а саму заяву в СБУ вона написала на прохання митника та оперативного працівника Служби безпеки України. Вони розповіли їй, що Леся Штефан нібито хоче підставити її на роботі і через це на неї вже склали протоколи про порушення митних правил зі штрафом на понад 2 млн грн. Пізніше у суді зʼясувалося, що ці протоколи були незаконними й їх узагалі складають на перевізників. Після цього вона один раз приїхала до Львова, аби написати заяву в СБУ, текст якої їй надиктував оперативник. У матеріалах справи фігурує працівник СБУ на прізвище Пароля.

Олег Маланій у суді слова брокерки заперечував і стверджував, що вона сама прийшла до нього за допомогою, оскільки вважала, що Леся Штефан та її заступник перешкоджають її роботі. Він порадив звернутися в СБУ і переконував, що нічого не знав про відкрите кримінальне провадження.

Оперативник СБУ у суді розповів, що брокерка подала заяву про вимагання від неї грошей через приймальню у Львові, а потім кілька разів приїжджала для проведення негласних слідчих дій, зокрема, щоб отримати мічені гроші. Однак суд ці твердження спростував, адже експертиза підтвердила, що того дня вона була в Стрию і через митну систему оформлювала вантажі. Також суд не знайшов доказів, що вона їздила у офіс СБУ у Львові під час досудового розслідування. Сама брокерка також спростувала ці заяви СБУ.

Адвокати митників суді наполягали, що правоохоронці провели обшуки автомобіля та саме затримання з порушеннями. Зокрема, камера зафіксувала, що на початку обшуків на сидінні автомобіля грошей не було взагалі.

Суд встановив, що оскільки брокерка подавала заяву про вчинення злочину не сама, то цей доказ сфальсифікований. Також суд не встановив, чому кримінальне провадження відкрили ще в листопаді 2017 року, якщо брокерка нібито звернулась в СБУ в травні 2018 року й в цей час Леся Штефан постійно перебувала у відрядженнях і не очолювала митний пост. За даними ZAXID.NET, провадження у листопаді стосувалося Олега Маланія, однак відкрите в травні провадження після звернення брокерки обʼєднали в одну справу.

Також суд визнав незаконними дії правоохоронців, які затримали та вручили підозри митникам без пояснення їх прав, зокрема виклику адвокатів. Крім цього, з оперативної зйомки не зрозуміло, де саме в автомобілі знайшли гроші, бо на початку відео на задньому пасажирському сидінні взагалі немає ніяких грошей. Суд також визнав порушенням те, що оперативними робили змиви з рук затриманих без відповідної постанови прокурора, що видно з відео, яке знімали самі ж правоохоронці.

Враховуючи обставини справи, суддя Руслан Шрамко визнав Лесю Штефан і Павла Малика невинуватими за ч. 3 ст. 368 ККУ у зв’язку з недоведеністю складу правопорушення і виправдав їх. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.