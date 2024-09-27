Артистку звинуватили в хуліганстві за критику старої назви міста Чорноморськ – Іллічівськ

Адміністративний суд Чорноморська на Одещині виправдав співачку Христину Соловій у справі щодо вживання нецензурної лексики під час концерту. Раніше їй інкримінували дрібне хуліганство, повідомило «Суспільне» зі зали суду 27 вересня.

Як передають місцеві кореспонденти, у промові перед судом співачка заявила, що не визнає своєї вини та зазначила, що сьогоднішнє засідання є випробовуванням зрілості та справедливості українського народу. Окрім цього, Христина Соловій нецензурно вилаялась на адресу російського президента Володимира Путіна, на що суддя попросив її бути більш стриманою.

«У нашій історії розумію, що Ілліч Ленін це той самий Путін, у якого вийшло окупувати й приборкати Україну, і якщо український народ у Харкові створив пісню, яку тепер знає кожна українська дитина, наспівуючи, цитую: "Путін *уйло", то я вважаю, що кожен українець має право називати попередника Путіна, Ілліча Леніна, забороненим словом», – сказала 31-річна виконавиця.

За словами адвоката співачки, адміністративний протокол на його підзахисну склали з явними порушеннями, а представлені докази не є переконливими. Суд виправдав Христину Соловій через відсутність складу правопорушення.

Нагадаємо, наприкінці липня під час фестивалю «Виделкаfest» у Чорноморську співачка Христина Соловій розкритикувала колишню назву Чорноморська – Іллічівськ, назвавши її «повною *уйнею». Ці слова артистки спричинили суспільну дискусію серед гостей фестивалю та користувачів у соцмережах. Пізніше поліція склала адміністративний протокол на співачку за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).