Христина Соловій під час виступу на «виделкаfest» у Чорноморську

Поліція Одещини склала адміністративний протокол на співачку Христину Соловій, яка зі сцени фестивалю «виделкаfest» заявила, що колишня назва міста Чорноморськ – це «повна х*йня». Про це з посиланням на організаторів фестивалю та поліцію Одеської області у понеділок, 29 липня, повідомило hromadske.

Інцидент трапився 26 липня під час фестивалю «виделкаfest», що відбувався в Чорноморську. Львівська співачка Христина Соловій між виступами розкритикувала стару назву міста Чорноморськ – Іллічівськ. Далі подаємо повний діалог Христини Соловій із глядачами:

Х. С. А скажіть, будь ласка, тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не будете ображатися. Я з добром. Як називалось ваше місто до того, як його перейменували?

Глядачі: Іллічівськ.

Х. С. І шо, вам це подобалось?

Глядачі: у різнобій вигукують «так» і «ні».

Х. С. Повна х*уйня.

Глядачі: вигукують.

Х. С. А як воно називається зараз?

Глядачі: Чорноморськ.

Х. С. А ще голосніше!

Глядачі: Чорноморськ!

Х. С. І так, щоб русня почула.

Глядачі: Чорноморськ!

Цей виступ співачки почали активно поширювати в соцмережах: частина користувачів її підтримала, частина – критикувала за лайку в публічному місці. Як видно на відео, серед глядачів були діти.

Наступного дня на скандальний інцидент відреагували організатори фестивалю. У своїх соцмережах вони перепросили за інцидент.

«Ми усіляко підтримуємо декомунізацію і раді, що славетне місто біля Чорного моря вже носить назву Чорноморськ. Проте згодні, що висловлення нашої виконавиці було некоректним. На жаль, ми, як організатори, не можемо впливати на те, що говорять артисти. Але ми можемо впливати на наслідки. Тож хочемо запевнити, що надалі таких випадків не відбудеться», – йдеться в повідомленні організаторів.

Культурний менеджер фестивалю «виделкаfest» Сергій Гнезділов розповів hromadske, що після цього виступу кілька місцевих жителів написали заяву до поліції за порушення громадського порядку, за використання обсценної лексики в публічних місцях. У поліції повідомили, що склали на Христину Соловій протокол за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство. Справу розглядатиме Іллічівський міський суд, який зберіг стару назву.

У поліції пояснили, що склали адмінпротокол, бо цей інцидент набув значного розголосу і не всі відвідувачі заходу однозначно сприйняли лайку співачки. Дехто з місцевих жителів вимагав вибачень – і організатори перепросили їх.

«Пролунав, на жаль, мат зі сцени, без дисклеймера. Позиція нашого фестивалю полягає в тому, що ми не проти обсценної лексики, але потрібно перед виступом про це говорити, попереджати відвідувачів: шановні, я сьогодні буду матюкатись. Якщо є діти, і ви не хочете, щоб вони чули мат, то, будь ласка, виведіть їх», – розповів Сергій Гнезділов.

За його словами, до виконавчої директорки фестивалю також підходили депутати міської ради Чорноморська і погрожували зупинити фестиваль, вимагаючи пояснень, чому захід «ображає жителів Іллічівська». Натомість він додав, що також вважає колишню назву міста Іллічівськ – «х*йовою» й не вбачає чогось жахливого в цьому висловлюванні.

«Я не вважаю, що трапилось щось надзвичайно жахливе чи страшне, тому що обсценна лексика “легалізована” в нашому суспільстві дуже давно. З того моменту, коли на всіх білбордах писали “русский воєнный корабль, иди нах*й”», – додав організатор фестивалю.

Христина Соловій також відреагувала на дії поліції. У соцмережі X [колишній Twitter] вона опублікувала фото біля відділку поліції Чорноморська.

«Куплю або прийму в подарунок примірник української обсценної лексики Ніде не можу знайти, розкупили матюкливі українці», – прокоментувала свій допис співачка.

Додамо, що місто Чорноморськ у передмісті Одеси історично називалося Бугові Хутори. До 1927 року місто носило назву Бугове, а за радянських часів – Іллічівське та Іллічівськ. У 2016 році в межах декомунізації місто назвали Чорноморськ.