Філоненка звинувачували в одержанні хабаря у понад 2,44 млн грн

Вищий антикорупційний суд 19 серпня виправдав директора державного підприємства «Ізюмський приладобудівний завод» від звинувачень в одержанні неправомірної вигоди. САП не вказав ім’я чиновника, але, за даними журналіста Олега Новікова, йдеться про Сергія Філоненка.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що їхній прокурор оскаржить виправдувальний вирок директору держпідприємства.

У чому звинувачують Сергія Філоненка

У лютому 2019 року державний концерн «Укроборонпром» відсторонив директора Ізюмського приладобудівного заводу Сергія Філоненка від виконання обов’язків після журналістського розслідування проєкту «Наші гроші з Денісом Бігусом». У розслідуванні йшлося, що син тодішнього заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони Олега Гладковського — Ігор був учасником оборудок з розкрадання в оборонному комплексі України. Згідно з даними розслідувачів, керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські схеми й давало на них згоду.

Навесні 2019 року підозри отримали партнери Гладковського – Віталій Жуков й Андрій Рогоза. Серед іншого Жукова підозрюють у передачі хабаря директорові Ізюмського приладобудівного заводу Сергію Філоненку. За даними слідства очолюваний Філоненком завод здійснив безпідставну оплату на суму понад 4 млн грн ТОВ «Оптимумспецдеталь», куди входив Жуков, за поставку товарів військового призначення. З вересня 2016 року по січень 2017 року посадовець одержав від осіб, пов'язаних із ТОВ «Оптимумспецдеталь», неправомірну вигоду у понад 2,44 млн грн. Однак це провадження наприкінці жовтня 2021 року закрили, а Жукова звільнили від відповідальності у зв’язку з тим, що спливли строки притягнення до відповідальності.

Окрім того, НАБУ та САП здобули докази, що Сергій Філоненко не вніс до своєї декларації за 2020 рік, відомості про квартиру у Болгарії, яка належить його дружині. Вартість цього майна станом на дату його реєстрації у 2020 році становила близько 1,33 млн грн (за офіційним курсом НБУ).