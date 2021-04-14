Андрій Садовий прийшов на засідання Галицького районного суду у середу, 14 квітня

Галицький районний суд Львова визнав, що міський голова Андрій Садовий не порушив закон, коли звертався минулого року до парламенту, прем'єр-міністра, генерального прокурора, НАБУ, президента та ДБР у справі керівниці управління комунальної власності Львівської міськради Інни Свистун. Про це 14 квітня заявив Андрій Садовий.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у березні 2021 року склало 14 адмінпротоколів на Андрія Садового через «ознаки порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». Протоколи стосуються справи про звинувачення Інни Свистун у службовій недбалості. За версією прокуратури, вона укладала договори про оренду за заниженою ставкою з деякими ГО та фізособами, внаслідок чого міський бюджет нібито втратив майже 1,2 млн грн. 31 грудня 2020 року Галицький районний суд скасував підозру Інні Свистун, прокуратура це рішення оскаржує.

Своєю чергою, Андрій Cадовий написав звернення до Верховної Ради, Кабміну, Гепрокуратури, президента та ДБР наполягаючи на неправомірності звинувачень прокуратури. Він зазначив, що договори, через які Інні Свистун оголосили підозру, укладені згідно з відповідною постановою Кабміну та наказом Фонду держмайна.

«Прокуратура не має жодного права втручатись у господарську діяльність міської ради, яка здійснюється в абсолютній відповідності до чинного законодавства. Суд за цією справою вже відбувся і своїм рішення підтвердив абсурдність звинувачень. Натомість прокуратура звернулась до НАЗК через те, що я начебто втручаюсь у їхню діяльність, бо своїми зверненнями роблю цю справу публічною. І у відповідь на мої листи склали на мене 14 протоколів», – відреагував на протоколи НАЗК Андрій Садовий 10 березня.

Як повідомили у НАЗК у відповідь на інформаційний запит ZAXID.NET, ці звернення розцінили як конфлікт інтересів мера у цій справі та тиск на прокуратуру. Проте 14 квітня Галицький районний суд Львова підтвердив, що мер не порушив закон, коли звертався до держорганів, і таким чином не тиснув на прокуратуру.

«Галицький районний суд визнав, що я не порушив закон, коли зробив публічною діяльність прокуратури... Мені шкода, що наші правоохоронні органи витрачають час на вставляння палок в колеса замість того, щоб справді працювати», – повідомив 14 квітня Андрій Садовий у Facebook.

Зазначимо, що в реєстрі судових рішень повний текст рішення Галицького районного суду ще не опублікували.