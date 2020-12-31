«Розумієте, кожен хоче, щоб для нього зробили виняток».

Інну Свистун звинувачували у збитках міському бюджету на майже 1,2 млн грн

Галицький районний суд Львова 31 грудня скасував підозру Львівської обласної прокуратури керівниці управління комунальної власності Інни Свистун. Її звинувачували у службовій недбалості, внаслідок якої міський бюджет нібито недоотримав майже 1,2 млн грн.

«Суд скасував маячню прокуратури щодо моєї підозри і обвинувального акту», – повідомила на своїй сторінці у Facebook Інна Свистун. У коментарі ZAXID.NET вона уточнила, що рішення ухвалила суддя Ірина Волоско Галицького районного суду 31 грудня, його можуть оскаржити упродовж місяця.

Нагадаємо, 6 травня Інні Свистун оголосили офіційну підозру у службовій недбалості. За версією прокуратури, вона укладала деякі договори про оренду за заниженою ставкою, внаслідок чого міський бюджет нібито втратив майже 1,2 млн грн. Сама ж Інна Свистун усі звинувачення відкидає та вважає підозру замовною.

Галицький районний суд обрав керівниці управління комунальної власності Львівської міськради міру запобіжного заходу. Прокуратура пропонувала призначити заставу у мільйон гривень, проте суддя знизив цю суму до 42 тис. грн. Тим же рішенням суд відсторонив її на два місяці від посади керівниці управління комунальної власності ЛМР. Посадовиця подала апеляційну скаргу на це рішення суду. 26 травня апеляційний суд поновив її на посаді.