Чоловік захопив приміщення на вул. Донецькій, 40

Шевченківський районний суд Львова у вівторок, 11 листопада, зобов’язав львів’янина Мирослава Вірта звільнити незаконно зайняті приміщення в будинку на вул. Донецькій, 40, де мешканець облаштував собі квартиру.

Як повідомили в управлінні комунальної власності Львова, суд повністю підтримав позицію управління та зобов’язав мешканця звільнити самовільно зайняте нежитлове приміщення площею 21,3 м2 на вул. Донецькій, 40. Працівники управління комунальної власності виявили, що чоловік користувався ним без жодних правових підстав.

«Це рішення є ще одним підтвердженням того, що комунальне майно належить усій громаді міста. Управління комунальної власності й надалі працює над тим, щоб повернути такі об’єкти у правове поле та забезпечити їх ефективне й прозоре використання через оренду або інші законні механізми», – прокоментували в управлінні.

Рішення суду наразі не оприлюднене в судовому реєстрі. За інформацією YouControl, львів’янин Мирослав Вірт має у власності дві квартири в будинку на вул. Донецькій,40.