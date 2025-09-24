Незаконну прибудову на захопленій ділянці здійснила власниця приміщень на вул. Лесі Українки, 19, де розміщений паб «Добрий друг»

У центрі Львова підприємиця самовільно зайняла комунальну земельну ділянку на вул. Лесі Українки, 19, де розташована пам'ятка архітектури місцевого значення, та здійснила незаконну прибудову. Йдеться про незаконну прибудову до приміщень, які орендує паб «Добрий друг». Власницею приміщень є львів’янка Тетяна Поплета.

Як повідомили у середу, 24 вересня, в департаменті містобудування Львівської міськради, факт захоплення землі та самовільну прибудову виявили працівники управління держконтролю за використанням та охороною земель ЛМР під час чергового комісійного обстеження.

«Як з'ясувалося, підприємиця не лише самовільно зайняла землю, а й примудрилася прибудувати будівлю, не маючи на це жодних дозвільних документів», – повідомили в департаменті містобудування.

Матеріали обстеження посадовці скерували в правоохоронні органи, за цим фактом відкрите кримінальне провадження.

«Окрім цього клопоту, тепер підприємиця має ще й разом з іншими співвласницями будинку оформити право оренди на землю та сплатити борг за користування комунальною землею», – додали в департаменті містобудування.

У Львові виявили захоплення ділянки на вул. Лесі Українки, 19

Зазначимо, будинок на вулиці Лесі Українки, 19 є пам'яткою архітектури місцевого значення. На першому поверсі будинку розташований магазин «Квіти», в підвальному приміщені та частково на першому поверсі паб «Добрий друг», на другому поверсі – Kraft Boutique Apart-Hotel. Там здійснюють діяльність три підприємиці – Оксана Павлюк, Тетяна Поплета та Дарія Поплета.

За даними ZAXID.NET, на захопленні земельної ділянки (орієнтовною площею 0,0046 га) для обслуговування нежитлового приміщення, в якому зберігають продукти, та зведенні незаконної прибудови до квартири №4 – для потреб пабу «Добрий друг», викрили співвласницю приміщень Тетяну Поплету. Зазначимо, «Добрий друг» орендує згадані приміщення на вул. Лесі Українки в центрі Львова. Власником мережі пабів є Остап Гевак, торговельна марка зареєстрована на його дружину Лілію Гевак.

За інформацією YouControl, львів’янка Тетяна Поплета зареєстрована як ФОП за цією ж адресою, займається діяльністю готелів та засобів розміщення. Вона володіє 19 об’єктами нерухомості та двома земельними ділянками у Львові та Винниках.