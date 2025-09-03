5-поверховий готель планували збудувати неподалік ТРЦ Forum Lviv

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) відмовила у дозволі на будівництво 5-поверхового готелю на вул. Куліша через невідповідність цільового призначення земельної ділянки. Про це йдеться у електронному містобудівному реєстрі, на який звернув увагу портал «Нерухомі».

Готель планували збудувати на пустирі між просп. Чорновола та вул. Куліша, як це і передбачено детальним планом території. 5-поверхову будівлю мали приблокувати до сусідніх камʼяниць. У грудні 2024 року управління архітектури видало на будівнцитво готелю відповідні містобудівні умови та обмеження.

У 2019 році депутати передали ТзОВ «Спортресурс» дві ділянки загальною площею 0,25 га на вул. Куліша, 32 в оренду на 5 років для обслуговування нежитлових будівель.

Після цього компанія звернулась в ДІАМ за дозволом на початок будівельних робіт, однак 27 серпня інспекція відмовила. Зазначається, що ділянка призначена для будівництва адміністративних будівель і офісів, тоді як проєкт передбачає будівництво готелю. Крім цього, забудовник не повідомив міжурядовий комітет із охорони всесвітньої спадщини про нове будівництво в історичному ареалі, що перебуває під охороною ЮНЕСКО. Також відсутні документи про паркінг.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Спортресурс» зареєстроване у 2014 році за адресою готелю «Львів» на просп. Чорновола, 7 та займається орендою нерухомості. Власники ТзОВ «Спортресурс» Віра Назаренко та Богдан Продивус є співвласниками готелю «Львів».