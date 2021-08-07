Підозрюваним в організації злочинної групи слідство вважає ветерана АТО Сергія Величка

Шевченківський райсуд Києва у п’ятницю, 6 серпня, взяв під варту сімох підозрюваних членів злочинного угруповання, серед яких представники партії «Національний корпус», колишні та чинні правоохоронці. Під вартою на два місяці без можливості внесення застави опинилися Іван Нікіфоров, Сергій Козлюк, Сергій Величко, Олег Скрипка, Кирил Крикунов, Дмитро Колесніков та Артем Субочев, повідомило «Громадське».

За інформацією слідства, підозрювані у 2018 році створили організовану злочинну групу на Харківщині, до якої входило близько 50 людей і яка займалася рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Обсяг їхнього «прибутку», за даними слідства, становив понад 1 млн грн щомісяця.

СБУ також опублікувала аудіозаписи де, ймовірно, підозрювані погрожують харківським підприємцям, які «Національний корпус» вже назвав «зрежисованою медіа-маніпуляцією».

Підозрюваним інкримінують такі статті ККУ:

створення злочинної організації;

вимагання;

протидія законній господарській діяльності.

Дмитро Колесніков, Кирил Крикунов, Олег Скрипка, Артем Субочев та Сергій Величко у залі Шевченківського райсуду Києва, 6 серпня 2021, фото Вікторії Рощиної/«Громадське»

Правоохоронці стверджують, що угруповання мало чітку структуру: керівників, силовий блок, тих, хто забезпечував корумповані зв’язки в правоохоронних органах.

Організатором та керівником слідство вважає ветерана АТО, екс-«азовця» Сергія Величка, відомого як «Чілі». Він, за даними правоохоронців, здійснював організацію діяльності групи, затверджував план роботи, давав вказівку на побиття, насильницькі злочини та залякування підприємців, ухвалював рішення щодо використання коштів, здобутих злочинним шляхом. Величко воював на сході України, має державні нагороди. Наразі він керує охоронною фірмою на Харківщині. Як стверджували його побратими, Величко є автором приспівки «Путін – х**ло».

Одним з представників керівної ланки нібито був також чинний працівник роти поліції «Схід» Кирил Крикунов, який, за даними слідства, забезпечував корумповані зв’язки в правоохоронних органах, щоб ті «заплющували очі» на їхню протиправну діяльність, зокрема ігнорували заяви потерпілих. Також Крикунов, за даними слідства, займався безпосередньо збором данини з бізнесменів.

Нікіфоров, Субочев, Козлюк, Скрипка, Колесніков, за даними слідства, здійснювали саме фізичний та психологічний тиск на підприємців. Зокрема, в підозрі йдеться про потерпілих бізнесменів Коретникова та Распополо, які займалися ритуальними послугами. Слідство наголошує на зафіксованих фактах того, що ймовірні члени групи озвучували бізнесменам суми грошей (так звану данину) за можливість здійснення своєї діяльності. Їм погрожували, а також шкодили майно (йдеться про підпал авто, пошкодження коліс автівки). Також слідство встановило тиск групи на керівника Держпродспоживслужби Семенова.

«Козлюк шляхом погроз, тиску, зокрема і через сили “Національного корпусу” залякував посадовця, вимагав виплати грошових коштів щомісячно», — зазначив на судовому засіданні прокурор.

За даними слідства, лише в частині ритуальних послуг щомісячний дохід організації становив близько 1,5 млн грн. Також слідство зазначає, що заяви від потерпілих до правоохоронних органів просто не розглядалися саме через наявність певних корумпованих зв’язків.

Як докази причетності до злочинної організації слідство називає телефонні записи, стеження, впізнання потерпілих. За даними слідства, усі підозрювані мали відношення до «Національного корпусу».

Прокурори просили взяти підозрюваних під варту, наголошуючи на ризиках втечі, переховуванні, тиску на свідків, а також невстановлених ймовірних спільників, знищення речових доказів.

Адвокати просили не застосовувати жодного запобіжного заходу до підзахисних або обрати більш м'який. Захист підозрюваних наголошував на недоведеності ризиків та необґрунтованості підозр. Зокрема адвокати наголосили на тому, що не встановлений факт отримання та передачі коштів. Окрім цього захист наголошував на порушенні процедури затримання і тому, що до їхніх підзахисних неправомірно застосовували силу.

Підозрюваний Олег Скрипка заперечує участь в інкримінованих йому злочинах pic.twitter.com/Br9YT1W5iJ — hromadske (@HromadskeUA) August 7, 2021

Підозрюваний Іван Нікіфоров на суді зазначив, що не збирається тікати і не має відношення до інкримінованих злочинів.

«Я нічого не скоював. Прізвища потерпілих я вперше чую, також я не розумію, яким авторитетом я користуюсь. Це новина для мене, яка трохи навіть смішить», – сказав Нікіфоров.

Сергій Величко зазначив, що вважає підозру сфабрикованою.

«Місяць тому підстрелили мого друга, а зараз нам оголосили підозри. Ми чекаємо на осінь, яка явно буде не проукраїнська», – сказав він.

Представник «Національного корпусу» Сергій Величко «Чілі» назвав сфабрикованою підозру СБУ щодо його ймовірної участі у злочинній організації на наголосив на тому, що «осінь в країні буде явно не проукраїнською» pic.twitter.com/oliLfSEhfj — hromadske (@HromadskeUA) August 6, 2021

Сергій Козлюк під час судового засідання підтримав захист, а на питання прокурора про зв’язки з правоохоронцями зазначив, що це не відповідає дійсності.

І Нікіфоров, і Козлюк також наголосили на тому, що їх побили при затриманні, і про це нібито свідчать синці на їхньому обличчі. Козлов розповів суду, що не може зімкнути щелепу. Щодо цього суддя зобов’язав провести розслідування.

Кирил Крикунов наголосив на тому, що він не має відношення до інкримінованих йому злочинів, але додав, що з Коретниковим знайомий і мав розмову, деталі якої обіцяв повідомити згодом.

Артем Субочев назвав політичним оголошення підозри та додав, що усе, що каже прокурор, не підтверджується доказами.

«Те, що я нібито маю посвідчення правоохоронця – це маячня. Те, що маю незареєстровану зброю – також. Я маю дві одиниці зброї, так, які офіційно оформлені», – сказав Субочев та просив відпустити його під домашній арешт, наголошуючи на тому, що має допомагати своїй родині.

Біля суду з самого ранку чергували кілька сотень активістів «Національного корпусу» та інших націоналістичних організацій («Основа майбутнього», «Традиція і порядок»). Вони зазначили, що приїхали з різних міст для того, щоб підтримати своїх побратимів.