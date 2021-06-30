Вранці у середу, 30 червня, у Харкові невідомий стріляв у представника націоналістичної партії «Національний корпус» Артема Мошенського. Наразі він перебуває у лікарні, повідомив один з лідерів «Нацкорпусу» Максим Жорін.

«Сьогодні в Харкові підстрелили Артема Мошенського, коли він виходив з дому та сідав в машину. Артем – відомий в Харкові представник нашого руху. Зараз він бореться за життя на операційному столі», – написав Жорін.

Як повідомило «Суспільне», на місці стрілянини працюють експерти й слідчі. Вони оглядають автомобіль Toyota Sequoia, припаркований неподалік будинку на вулиці Джерельній, 9-А. У склі з боку водійського місця виявлено отвір від кулі.

Свідком стрілянини став місцевий мешканець на ім'я Вадим.

«Як почув – підбіг, почав надавати першу допомогу. Поранення у шию, я рану тримав, щоб людина не стікала кров'ю, дружина прибігла», – розповів Вадим.

Він розповів, що бачив, як стрілець залишав місце нападу.

«Я бачив, як він (нападник) біг. Середнього віку. У кепці, у футболці, шортах, кросівках. Я був зайнятий чоловіком, якому надавав першу допомогу. У нападника була кепка натягнута, панама. Здається, світлого кольору», – описав очевидець.

Максим Жорін пов'язує напад з колишнім членом організації «Східний корпус», а нині прихильником ОПЗЖ Олегом Ширяєвим. Але Сам Ширяєв заявив про непричетність до злочину і порадив шукати нападника «серед своїх».