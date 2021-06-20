Конфлікт між водіями в Харкові стався через паркувальне місце

В Харкові трапилася стрілянина за участі Дмитра Ніконова – помічника нардепа від «Слуги народу» Олександра Куницького. Поліція повідомляє, що конфлікт між двома чоловіками виник через паркувальне місце.

Стрілянина сталася ввечері в суботу, 19 червня, на вулиці Новоолександрівській, що на півночі міста. В результаті стрілянини постраждав 1979 року народження – його госпіталізували до лікарні із пораненою стопою.

«Під час з'ясування відносин правопорушник 1983 року народження здійснив постріл зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік заявника», – йдеться в повідомленні поліції.

Згодом виявилося, що чоловік, який застосував травматичний пістолет, – помічник нардепа від «Слуги народу» Олександра Куницького Дмитро Ніконов. Він написав у Facebook, що першим конфлікт розпочав постраждалий, а поранення той дістав в результаті рикошету.

«Я попросив від'їхати від зарядної станції на вільне місце. Водій Audi вискочив з авто і вдарив мене ліктем, при цьому він став на мою ногу та не дав мені зробити крок назад. Я відштовхнувся від нього, однак він продовжив нападати на мене і вдарив мені в скроню кулаком», – написав він.

Ніконов стверджує, що після цього він двічі попереджав чоловіка про те, що в разі нападу він використає травматичний пістолет для самозахисту.

«Після кожного попередження я робив попереджувальний постріл в землю і так зробив двічі. Але нападник, намагаючись знову нанести удари, наблизився на відстань удару і отримав рикошет в палець на нозі», – резюмував він.

Поліція відкрила справу за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Максимальна санкція цієї статті – обмеження волі до 2 років.