Суд взяв під варту злочинця, який захопив у Харкові заручників

У Харкові суд обрав запобіжний засіб для чоловіка, який 30 грудня захопив заручників у відділенні «Укрпошти». Про це повідомило 31 грудня «Громадське».

Володмира Безуха взяли під варту строком на 2 місяці без визначення застави. Таким рішенням суд задовільнив клопотання прокуратури.

Затриманий пробуде під вартою до 27 лютого 2018 року.

Нагадаємо, що 30 грудня у Харкові чоловік захопив відділення «Укрпошти», де перебувало дев’ятеро заручників, серед яких двоє дітей у віці 11 і 13 років. Згодом з приміщення пошти вивели двох дітей та трьох жінок. Медики забрали їх до машин швидкої допомоги.

Один із заручників після звільнення розповів, що чоловік погрожував підірвати будівлю та демонстрував їм вибуховий пристрій, який був закріплений у нього на тілі.

Слідче управління ГУНП в Харківській області розпочало досудове розслідування за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією статті злочинцеві загрожує до 15 років позбавлення волі.