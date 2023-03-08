Сам Євгєній Прігожин теж намагався скасувати санкції проти себе через суд

Вищий європейський суд скасував запровадження санкцій проти Віолетти Прігожиної, матері власника російської приватної військової компанії «Вагнер» Євгєнія Прігожина. Йдеться про санкції, введені до початку повномасштабної війни, повідомляє Sky News.

Віолетту Пригожину було внесено до списку санкцій Євросоюзу за день до вторгнення Росії в Україну, проте згодом до суду надійшов запит про скасування накладених на неї санкцій.

ЄС заявив, що ділові зв'язки Прігожиної із її сином зробили її співучасницею російської агресії.

«Суд скасовує обмежувальні заходи, застосовані до пані Віолетти Пригожиної, матері пана Євгєнія Прігожина, у контексті війни Росії проти України», – цитує телеканал рішення суду.

Суд заявив, що не отримав достатньо інформації, необхідної для накладання санкцій.

Пізніше редактор «Радіо Свобода» у Європі Рікард Йозвяк повідомив, що попри це рішення, Прігожина продовжує перебувати під санкціями.

«Заява ЄС: "Варто зазначити, що нещодавнє рішення суду стосується лише рішення від 23 лютого 2022 року. Отже, заходи щодо заморожування активів та заборони на в'їзд щодо Прігожиної все ще застосовуються, оскільки рішення, ухвалене 14 вересня 2022 року, про поновлення її включення до списку, все ще залишається чинним», – написав він у Twitter.

EU statement: "It is to be noted that the recent judgement of General Court only concerns decision of 23 Feb 2022. Consequently, asset freeze & travel ban measures vis-a-vis Prigozhina still apply as the decision adopted on 14 Sep 2022 to renew her designation is still in force. https://t.co/lcfTEvxkf4 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 8, 2023

Як зазначає LIGA.net, сам Пригожин також намагався уникнути санкцій. У червні 2022 року Суд Європейського Союзу в Люксембурзі відхилив його скаргу на введення обмежень.