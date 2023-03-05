Ці дії покликані компенсувати «вагнерівцям» втрату доступу до вербування нових бійців у виправних колоніях

Приватна військова компанія (ПВК) «Вагнер», заснована близьким до Кремля бізнесменом Євгенієм Прігожиним, відкрила в період з 2 по 4 березня щонайменше три нові вербувальні пункти на базі російських спортивних клубів. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Його експерти не виключили, що ці дії покликані компенсувати «вагнерівцям» втрату доступу до вербування нових бійців у виправних колоніях.

ISW пише, що нові вербувальні центри ПВК «Вагнер» базуються у спорткомплексі «Динамо» у Самарі, спортивному клубі «Антарес» у Ростові-на-Дону та будівлі Федерації боксу Росії у Тюмені.

За інформацією самого «Вагнера», вербувальні пункти запрацювали на базі восьми спортивних клубів у Москві, звернуло увагу видання «Медуза». 2 березня Пригожин говорив про те, що для набору нових бійців компанія почала співпрацювати зі спортивними клубами.

Раніше на цьому тижні стало відомо, що в Санкт-Петербурзі в «ПВК Вагнер Центрі», який нещодавно відкрився, запрацював молодіжний патріотичний клуб «Вагнерьонок». Його офіційно заявлене завдання – «прищепити молодому поколінню любов до своєї Вітчизни».

Зауважимо, що до ПВК «Вагнер» активно вербували російських та навіть українських в’язнів. Однак з лютого Прігожин натякнув, що припиняє приймати до лав ув’язнених, хоча й не поясним таке рішення. Ймовірно він та його команда, втратили доступ до закладів утримання порушників закону.