Власник ПВК «Вагнер» Євгеній Прігожин останнім часом часто критикував російське міноборони

У Росії активізувалася приватна військова компанія «Яструб», яка цілком підконтрольна федеральній службі безпеки (ФСБ). Таким чином військово-політичне керівництво Росії намагається встановити контроль над найманцями й витіснити ПВК «Вагнер», засновником якої є Євгеній Прігожин, з інформаційного простору. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, на фоні конфлікту міноборони Росії та приватної військової компанії «Вагнер», коли Прігожин «відверто не згоден із втратою впливу», у Кремлі хочуть встановити контроль над формуваннями, які не входять до офіційної структури збройних сил чи правоохоронних органів.

«МО Російської Федерації взагалі намагається витіснити Прігожина з інформаційного поля. На цьому фоні активізувалися альтернативні приватні військові компанії. Зокрема, афілійована з федеральною службою безпеки РФ приватна військова компанія «Яструб», – розповів Громов, пише «Обозреватель».

Крім того, російський вже поширив діяльність військово-лікарської експертизи на так звані добровольчі формування.

У самій ПВК «Яструб» стверджують, що вони з 2014 року провадять діяльність, яка нібито відповідає законодавству Росії. Мовляв, найманством та участю у збройних конфліктах вони не займаються, а називають себе «перемовниками». Зареєстровано цю фірму в Санкт-Петербурзі.

Як нагадує «Українська правда», днями власник ПВК «Вагнер» Євгеній Прігожин поскаржився, що його найманці недоотримують 80% боєприпасів, а російське Міноборони бреше суспільству, що всі необхідні боєприпаси у «вагнерівців» є.

Також він продемонстрував на світлині втрати російських найманців, які начебто загинули 21 лютого через те, що керівництво регулярних військ не дає «вагнерівцям» снаряди.

За оцінками американської розвідки, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приватна військова компанія «Вагнер» втратила пораненими і загиблими понад 30 тис. найманців.