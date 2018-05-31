Суд заарештував підозрюваного в організації вбивства Бабченка

«Організатор вбивства» Бабченка заявив, що працюю на українську контррозвідку

Суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка. Відповідне рішення ухвалив суд в четвер, 31 травня, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в рішенні.

Сам Герман на камери заявив, що є контррозвідником і знав про підготовку спецоперації СБУ.

«Я співпрацюю з внутрішньою розвідкою з приводу виявлення на території України впливу Російської Федерації з приводу зміни влади України», – сказав Герман.

Він також сказав, що «контррозвідка конфліктує з СБУ», і «замість того, щоб захищати державу, вони починають тягнути ковдру на себе», інформує «Українська правда».

Герман запевняє, що його задачі полягали у вивченні «потоків коштів, які приходять в Україну» з Росії, терористичних груп, політичних партій та діячів, які фінансуються людьми з оточення Володимира Путіна.

«Нам був наданий список 30 осіб, яких вони хотіли би знищити на території України, який одразу ж був переданий в контррозвідку», – заявив так званий організатор вбивства Бабченка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що підозрюваним в організації замаху на російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка є громадянин України Борис Львович Герман.