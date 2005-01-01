СБУ розповіла про роль волонтера Олексія Цимбалюка в інсценуванні «вбивства» Бабченка

В Службі безпеки України прокоментували зізнання волонтера Олексія Цимбалюка, який сьогодні заявив, що саме він є «вбивцею» журналіста Аркадія Бабченка. Як інформує «Громадське», прес-секретарка СБУ Олена Гітлянська спочатку заперечила інформацію, поширену Цимбалюком.

«Це якась хвора людина. Не поширюйте дешевих фейків. На паркані люди можуть що завгодно написати», – сказала Гітлянська у коментарі виданню та висловила думку, що на такий крок волонтер пішов заради власного піару.

Однак, через деякий час після виходу матеріалу, Гітлянська на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook вибачилася через дезінформацію щодо ролі Олексія Цимбалюка у справі про «вбивство» журналіста Аркадія Бабченка.

«Сьогодні помилково ввела в оману громадськість щодо ролі Цимбалюка у спецоперації СБУ. Вибачаюсь, він дійсно є фігурантом справи. У запарці не вірно трактувала відповідь колеги про те, що поки не варто озвучувати прізвище в інтересах слідства. Хто не працює, той не помиляється. Ще раз перепрошую», — написала вона у Facebook.

Зазначимо, що раніше сьогодні учасник АТО Олексій Цимбалюк заявив, що він є «кілером» Бабченка і в день «убивства» ділився власним фотороботом.

Як інформував ZAXID.NET, вбивство журналіста Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням українських спецслужб, у результаті чого вдалося затримати організатора злочину.