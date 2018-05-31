«Кілер» журналіста Аркадія Бабченка розкрив свою особистість

Олексій Цимбалюк

Виконавцем «вбивства» російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк. Про це він сам повідомив у себе в соцмережі, інформує УНІАН.

Розкриття своєї участі в цій справі він пояснив тим, що після оприлюднення запису отримання ним авансу за «вбивство» Бабченка без зміни його голосу, «шифруватися» він сенсу не бачить.

«Чудово, що в службі працюють талановиті молоді опера, до яких спокійно йдеш з інформацією про замовлення на вбивство. Звертаєшся і не боїшся, що тебе зіллють тим самим замовникам за долари. Чесно не знаю, як складеться моя доля далі, трохи на нервах. Але точно знаю, що оперативник, який всю цю справу тягнув на собі, слідчий у справі – люди честі», – сказав Цимбалюк.

Він зазначив, що жодних інтерв'ю найближчим часом давати не буде, так як слідство все ще триває і він «давав підписку про нерозголошення».

Зазначимо, що раніше сьогодні стало відомо, що «кілер» Бабченка сам здав спецслужбі організатора замаху.

Телеканал «Еспресо» з посиланням на журналіста Родіона Шовкошитного, який виявився близьким другому ймовірного «виконавця», інформував, що чоловік справді воював в АТО тривалий час. Організатор запропонував йому вбивство Аркадія Бабченка, намагаючись зманіпулювати його патріотичними переконаннями.

Отримавши пропозицію та досьє цілі, чоловік одразу звернувся до СБУ. Сталося це близько двох місяців назад. Там завели справу, і вже на отримання авансу виконавець пішов з записуючими пристроями.

Інсценування вбивства журналіста Бабченка було необхідним саме для того, щоб задокументувати отримання плати за «виконання» замовлення від організатора цього злочину.

Як інформував ZAXID.NET, вбивство Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням українських спецслужб, у результаті чого вдалося затримати організатора злочину.

За словами глави СБУ Василя Грицака, замах на Бабченка замовили спецслужби РФ. Після отримання відповідної інформації, була проведена спецоперація для захисту життя журналіста.