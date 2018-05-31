В ЄС прокоментували інсценування СБУ вбивства Аркадія Бабченка

У Європейському Союзі прокоментували інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка, заявивши, що Україна має право захищати свій національний інтерес та свою територію. Коментар Євросоюзу з цього приводу в четвер, 31 травня, озвучила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич на брифінгу в Брюсселі.

Косьянчич наголосила, що в України є потреба захистити медіа та роботу журналістів.

«Як ви знаєте, Україна є у дуже особливій ситуації, яка стосується її безпеки, зважаючи на ситуацію в Криму та конфлікт на сході країни. У цьому контексті, як і всі країни, Україна має право захищати свій національний інтерес та свою територію», – заявила Косьянчич, яку процитувала «Європейська правда».

Вона повідомила, що станом на тепер ЄС підтримує контакт зі своїми українськими друзями та намагається отримати більше подробиць у цій справі. Косьянчич також наголосила, що місія ЄС в Україні нічого не знала про проведення операції СБУ.

«Так, у нас є місія в Україні і вона працює з українською владою та сектором цивільної безпеки. Але операція, про яку ви згадали, була операцією служб безпеки, українських служб безпеки. Наша місія не брала в цьому участі», – заявила речниця.

Косьянчич окремо наголосила, що в ЄС радіють тому, що життя Аркадія Бабченка було врятоване. «Ми щасливі, що він живий», — заявила вона.

Нагадаємо, про те, що Бабченка нібито вбили, стало відомо у вівторок, 29 травня. А 30 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що вбивство Бабченка насправді було інсценуванням, зробленим з метою виявити проросійських терористів в Україні. Результатом цієї спецоперації, яка тривала два місяці, стало затримання завербованого російськими спецслужбами українця, який, як стверджують в СБУ, планував вбити в Україні 30 людей.

Також додамо, що міністерства закордонних справ Литви і Бельгії, комітет з питань свободи ЗМІ ОБСЄ, а також колишній помічник заступника голови Пентагону з питань України та Євразії та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсільванському університеті США Майкл Карпентер розкритикували поширення Україною неправдивої інформації про вбивство Бабченка.