Клімкін заявив, що не знав про інсценування вбивства Бабченка

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що йому не було відомо про спецоперацію Служби безпеки України щодо інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка. Про це міністр написав у своєму Twitter, реагуючи на запитання щодо його поінформованості про цю спецоперацію.

Як відомо, після появи інформації про вбивство у Києві журналіста Аркадія Бабченка Клімкін виступав на засіданні Ради безпеки ООН. Він у своїй промові називав політичні вбивства однією з тактик Росії з дестабілізації України.

«Мене запитують, чи знав я про спецоперацію з Бабченком, виступаючи позавчора в РБ ООН. Не знав, говорив щиро. І я дуже радий, що Аркадій живий», – написав міністр.

«Як бачите, моя теза, що Росія дестабілізовуватиме ситуацію у нас, у тому числі таким чином, більше ніж виправдана», – додав Клімкін.

Мене запитують, чи знав я про спецоперацію з Бабченком, виступаючи позавчора в РБ ООН. Не знав, говорив щиро. І я дуже радий, що Аркадій живий. Як бачите, моя теза, що Росія дестабілізовуватиме ситуацію у нас, у тому числі таким чином, більше ніж виправдана. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 31, 2018

Нагадаємо, про те, що Бабченка нібито вбили, стало відомо у вівторок, 29 травня. А 30 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що вбивство Бабченка насправді було інсценуванням, зробленим з метою виявити проросійських терористів в Україні. Результатом цієї спецоперації, яка тривала два місяці, стало затримання завербованого російськими спецслужбами українця, який, як стверджують в СБУ, планував вбити в Україні 30 людей.

Також додамо, що міністерства закордонних справ Литви і Бельгії, комітет з питань свободи ЗМІ ОБСЄ, а також колишній помічник заступника голови Пентагону з питань України та Євразії та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсільванському університеті США Майкл Карпентер розкритикували поширення Україною неправдивої інформації про вбивство Бабченка.