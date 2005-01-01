Аваков відповів на невдоволення Заходу спецоперацією з «вбивства» Бабченка

На тлі критики з боку деяких міжнародних організацій спецоперації українських правоохоронців, яка дозволила врятувати життя російському опозиційному журналісту Аркадію Бабченку, голова МВС Арсен Аваков висловив здивування такою реакцією. Про це він сказав у четвер, 31 травня, після презентації Академії патрульної поліції у Києві, інформує «Інтерфакс-Україна».

Аваков розкритикував міжнародні громадські організації, яких, за його словами, розчарувало «воскресіння» Аркадія Бабченко.

«Мені дивні заяви багатьох міжнародних організацій, які говорять: «Що це таке?! Дезінформували наше суспільство! «Ви що, хотіли, щоб Бабченко був убитий, і ви на цьому прикладі дали, ось - Amnesty International або Репортери без кордонів - у нас ще один загиблий журналіст?», – сказав міністр.

Міністр МВС пообіцяв, що надалі українські правоохоронці не будуть керуватися громадською думкою і робитимуть все, що вважатимуть за потрібне, для спокою в Україні.

«Якби була можливість зробити такі операції за всіма іншими резонансними випадками, то ми б робили це щодня», – додав Аваков.

Як інформував ZAXID.NET, про те, що Бабченка нібито «вбили», стало відомо у вівторок, 29 травня. А 30 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що вбивство Бабченка насправді було інсценуванням, зробленим з метою виявити проросійських терористів в Україні. Результатом цієї спецоперації, яка тривала два місяці, стало затримання завербованого російськими спецслужбами українця, який, як стверджують в СБУ, планував вбити в Україні 30 людей.