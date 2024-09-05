Суд закрив справу про незаконну реконструкцію пам’ятки в центрі Львова
Власниця квартири без дозволів приєднала горище до помешкання
Львівський апеляційний суд закрив справу про незаконну реконструкцію частини триповерхової кам’яниці на вул. Староєврейській, 10, яка є пам’яткою архітектури. Суд не знайшов доказів, що власниця помешкання пошкодила пам’ятку під час проведення робіт.
Йдеться про реконструкцію пам’ятки архітектури на вул. Староєврейській, 10 у Львові. У 2020 році ЛКП «Старий Львів» виявило, що на останньому поверсі кам’яниці проводять незаконні роботи. Зокрема комунальники виявили самовільне перекриття та вихід на горище з третього поверху. Управління охорони історичного середовища винесло власниці квартири Надії Лукович припис із вимогою зупинити роботи і привести приміщення до попереднього стану, адже реконструкцію виконують без дозволу.
Власниця квартири на третьому поверсі будинку на вул. Староєврейській, 10 без дозволів приєднала горище до помешкання
Через незаконні роботи в серпні 2021 року адміністративна комісія виконавчого комітету Львівської міськради оштрафувала власницю квартири на 1700 грн. Після цього міськрада звернулась в суд з вимогою відновити пам’ятку архітектури. У січні 2023 року Галицький районний суд Львова позов міськради задовольнив і зобов’язав власницю квартири відновити перекриття на горищі і демонтувати сходи.
На це рішення Надія Лукович подала апеляцію. У суді вона заявила, що мерія не надала доказів, що переплановані нею елементи квартири мали історичну цінність. За її словами, під час реконструкції горища не було втручань у несучі конструкції чи інженерні мережі, а тому потреби звертатись за відповідними дозволами не було. Крім цього, за словами власниці квартири, вона розробила проєкт реконструкції та погодила його в управлінні охорони історичного середовища.
Львівський апеляційний суд при розгляді справи підтвердив, що уповноваженим органом, який опікується пам’ятками архітектури у Львові, є управління охорони історичного середовища. Оскільки Надія Лукович мала погоджений управлінням проєкт реконструкції, відповідно, роботи вона проводила законно. Враховуючи обставини справи, суддя Світлана Бойко рішення Галицького райсуду скасувала і закрила справу. Цю постанову можна оскаржити в касації.
Додамо, що будинок №10 на вул. Староєврейській у Львові – це кам'яниця Гарайовичовська, житловий будинок XVII століття, побудований у стилі ренесансу. В різні роки будинок перебудовували та пристосовували під різні потреби.