Власниця квартири на третьому поверсі будинку на вул. Староєврейській, 10 без дозволів зробила сходи на горище

Львівський апеляційний суд закрив справу про незаконну реконструкцію частини триповерхової кам’яниці на вул. Староєврейській, 10, яка є пам’яткою архітектури. Суд не знайшов доказів, що власниця помешкання пошкодила пам’ятку під час проведення робіт.

Йдеться про реконструкцію пам’ятки архітектури на вул. Староєврейській, 10 у Львові. У 2020 році ЛКП «Старий Львів» виявило, що на останньому поверсі кам’яниці проводять незаконні роботи. Зокрема комунальники виявили самовільне перекриття та вихід на горище з третього поверху. Управління охорони історичного середовища винесло власниці квартири Надії Лукович припис із вимогою зупинити роботи і привести приміщення до попереднього стану, адже реконструкцію виконують без дозволу.

Власниця квартири на третьому поверсі будинку на вул. Староєврейській, 10 без дозволів приєднала горище до помешкання

Через незаконні роботи в серпні 2021 року адміністративна комісія виконавчого комітету Львівської міськради оштрафувала власницю квартири на 1700 грн. Після цього міськрада звернулась в суд з вимогою відновити пам’ятку архітектури. У січні 2023 року Галицький районний суд Львова позов міськради задовольнив і зобов’язав власницю квартири відновити перекриття на горищі і демонтувати сходи.

На це рішення Надія Лукович подала апеляцію. У суді вона заявила, що мерія не надала доказів, що переплановані нею елементи квартири мали історичну цінність. За її словами, під час реконструкції горища не було втручань у несучі конструкції чи інженерні мережі, а тому потреби звертатись за відповідними дозволами не було. Крім цього, за словами власниці квартири, вона розробила проєкт реконструкції та погодила його в управлінні охорони історичного середовища.

Львівський апеляційний суд при розгляді справи підтвердив, що уповноваженим органом, який опікується пам’ятками архітектури у Львові, є управління охорони історичного середовища. Оскільки Надія Лукович мала погоджений управлінням проєкт реконструкції, відповідно, роботи вона проводила законно. Враховуючи обставини справи, суддя Світлана Бойко рішення Галицького райсуду скасувала і закрила справу. Цю постанову можна оскаржити в касації.

Додамо, що будинок №10 на вул. Староєврейській у Львові – це кам'яниця Гарайовичовська, житловий будинок XVII століття, побудований у стилі ренесансу. В різні роки будинок перебудовували та пристосовували під різні потреби.