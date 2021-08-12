У віллі на вул. Котляревського, 47 самовільно зробили терасу і засклену веранду

Дві юридичні особи самовільно втрутилися в історичну забудову Львова і без дозволів здійснили перебудови у пам’ятці національного значення, кам’яниці XVII-XVIII ст. та віллі, збудованій бюро Левинського за проектом Захаревича. Через це міська рада оштрафує власників по 170 тис. грн.

У четвер, 12 серпня, адміністративна комісія при виконкомі ЛМР щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини, розглянула сім випадків нищення пам’яток та самовільних перепланувань із зміною зовнішнього вигляду будинку. Комісія прийняла рішення оштрафувати п’ятьох фізичних осіб, власників квартир, а документи щодо двох юридичних осіб-порушників передали на розгляд заступника міського голови Андрія Москаленка із рекомендацією покарати також і їх.

Одним з порушників є ТзОВ «Кам’яниця №5», яке оббило тиньк до цегли та демонтувало перегородки у нежитлових приміщеннях будинку XVII-XVIII ст. на вул. Краківській, 5 у центрі Львова, що є пам'яткою архітектури національного значення. Представник власника на комісії пояснив, що тиньк не мав жодної цінності, оскільки ним поштукатурили стіни у 1980-х роках і він осипався, його з’їв грибок.

Тиньк склепінь у пам'ятці XVII-XVIII ст. безповоротно знищено

Але члени комісії наполягали, що збивши штукатурку до цегли, було втрачено можливість дослідити цінність тиньку і того, що, можливо, було під ним. Керівниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко підтвердила факт порушення, і комісія рекомендувала накласти штраф, який у таких випадках передбачений для юридичних осіб, – 170 тис. грн.

Другий випадок зафіксований на вул. Котляревського, 47. Це вілла, зведена на поч. XX ст. архітектурно-будівельним бюро Івана Левинського за проектом Альфреда Захаревича. Є пам’яткою архітектури місцевого значення. У будинку, який зараз є у власності ОСББ «Ірис» і складається з трьох квартир, самовільно зробили надбудову.

«У 2006 році було погодження на деякі зміни і реконструкцію за цією адресою. Але власники, крім тих перепланувань, які були погоджені, додатково влаштували терасу і засклену веранду. Це проектом не було передбачено, дозволів не отримано, тому у нас є всі підстави для застосування фінансових санкцій», – повідомила керуюча справами виконкому ЛМР Наталія Алєксєєва.

За рекомендацією адмінкомісії на двох юридичних осіб накладуть штраф у розмірі 170 тис. грн, максимальний передбачений законом за схожі порушення. За процедурою, документи передали на розгляд і підпис заступнику міського голови.

Крім того, штраф по 1700 грн наклали на ще п’ятьох власників квартир.

перепланування та влаштування дверей на місці вікна (пл. Ринок, 25/3),

влаштування полівінілхлоридних дверних блоків (вул.Стрийська, 38/1 та 1а),

пробиття горищного перекриття та влаштування сходів (вул.Староєврейська, 10)

заміну габаритів віконних прорізів на вул. Архипенка, 32 та на вул. Зеленій, 53.

Нагадаємо, адміністративна комісія при виконавчому комітеті Львівської міської ради щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини працює з 2018 року.