Музиканта та ветерана війни на Донбасі Антоненка обвинувачують у справі щодо вбивства українського журналіста

Шевченківський райсуд Києва продовжив до 24 лютого запобіжний захід Андрію Антоненку у вигляді нічного домашнього арешту, але водночас зняв із нього електронний браслет. Про це повідомляє «Громадське».

Музиканта та ветерана війни на Донбасі Антоненка обвинувачують у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Водночас іншим фігурантам справи лікарці Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь суд також продовжив раніше обрані запобіжні заходи до 24 лютого.

Рішення винесли на засіданні 24 грудня. Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокурора. Наступне засідання відбудеться 21 січня.

Що відомо про справу вбивства Павла Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Розслідування вбивства Шеремета високопосадовці публічно називали «справою честі», утім понад 3,5 роки, попри численні експертизи, допити понад 1000 людей, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайтів, у справі про вбивство Шеремета не було жодного офіційного підозрюваного.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета. Відтоді на лаві підсудних троє підозрюваних — військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ, музикант Андрій Антоненко, відомий як Riffmaster; лікарка Охматдиту, волонтерка і дитячий хірург Юлія Кузьменко на псевдо «Лиса» та військовий медик Яна Дугарь.

Слідство довгий час наполягало, що Андрій Антоненко, «захопившись ультранаціоналістичними ідеями» і «культивуючи велич арійської раси», організував убивство Павла Шеремета й залучив до злочину Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та інших невстановлених осіб, які мали навички роботи зі зброєю та вибуховими пристроями. За даними слідства, Юлія Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко був тим, хто супроводжував її, а Яна Дугарь напередодні проводила розвідку.

Але 21 травня 2020-го стало відомо, що фігурантам справи змінили підозри. З них зникли згадки про «ультранаціоналістичні ідеї» і «велич арійської раси», а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб. Антоненка ж тепер називають виконавцем злочину, як і Кузьменко, а Дугарь – пособницею.

Обвинувачених у вбивстві Шеремета судитимуть присяжні.