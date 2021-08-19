Юлія Кузьменко заявила, що з нею все гаразд і суїцидальних намірів вона не має

Обвинувачена у вбивстві журналіста Павла Шеремета лікарка Юлія Кузьменко повідомила про переслідування. Раніше про стеження за собою також заявила інша обвинувачена в цій справі – військова медсестра Яна Дугарь.

«Ситуація неприємна – нас дійсно переслідують. Після випадків переслідування та спроб проникнути в приміщення проживання Яни, я намагаюся уважно слідкувати в тому числі і за автомобілями, які їздять поряд зі мною», – заявила вона увечері в середу, 18 серпня.

У зв’язку з цим, Кузьменко наголосила, що ані вона, ані її близькі не мають суїцидальних намірів, її автомобіль перебуває в ідеальному стані, а сама вона їздить дуже обережно. Також Кузьменко заявила про те, що стан її психіки – стабільний і проблем зі здоров’ям у неї немає.

«У випадку, якщо зненацька я починаю брати вину за вбивство Шеремета на себе – це брехня, прошу одразу розцінювати як голосне волання про негайну допомогу», – наголосила Юлія Кузьменко.

Нагадаємо, 4 серпня суд відпустив Юлію Кузьменко під нічний домашній арешт. 10 серпня вона повернулася на роботу.

Як повідомляв ZAXID.NET, 6 серпня про стеження за собою заявила інша обвинувачена у вбивстві Шеремета Яна Дугарь.