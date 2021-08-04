З Юлії Кузьменко також зняли електронний браслет

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко на нічний домашній арешт. Про це написав у Facebook її адвокат Тарас Безпалий у середу, 4 серпня.

Кузьменко перебувала на домашньому арешті з 11 серпня 2020 року. Юлія Кузьменко не могла залишати межі села Гнідина, що на Київщині, оскільки вона там прописана. Вона також не могла спілкуватись із іншими фігурантами справи та зобов'язана з'являтись у правоохоронців на їхні вимоги. До цього вона сиділа у СІЗО з 13 грудня 2019 року.

На засіданні 4 серпня суд, окрім клопотання про зміну запобіжного заходу, продовжив досліджувати експертизи: фотоекспертизу ще однієї фігурантки Яни Дугарь.

Що відомо про справу вбивства Павла Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Розслідування вбивства Шеремета високопосадовці публічно називали «справою честі», утім понад 3,5 роки, попри численні експертизи, допити понад 1000 людей, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайтів, у справі про вбивство Шеремета не було жодного офіційного підозрюваного.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета. Відтоді на лаві підсудних троє підозрюваних — військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ, музикант Андрій Антоненко, відомий як Riffmaster; лікарка Охматдиту, волонтерка і дитячий хірург Юлія Кузьменко на псевдо «Лиса» та військовий медик Яна Дугарь.

Слідство довгий час наполягало, що Андрій Антоненко, «захопившись ультранаціоналістичними ідеями» і «культивуючи велич арійської раси», організував убивство Павла Шеремета й залучив до злочину Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та інших невстановлених осіб, які мали навички роботи зі зброєю та вибуховими пристроями. За даними слідства, Юлія Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко був тим, хто супроводжував її, а Яна Дугарь напередодні проводила розвідку.

Але 21 травня 2020-го стало відомо, що фігурантам справи змінили підозри. З них зникли згадки про «ультранаціоналістичні ідеї» і «велич арійської раси», а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб. Антоненка ж тепер називають виконавцем злочину, як і Кузьменко, а Дугарь – пособницею.

Обвинувачених у вбивстві Шеремета судитимуть присяжні.