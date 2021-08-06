Яна Дугарь заявляє, що з її психологічним станом усе гаразд

Одна з обвинувачуваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь, яка спілкується з президентом України Володимиром Зеленським, заявила про стеження за собою.

«Останнім часом у країні відбувається низка подій, одна з них – повішений голова Білоруського дому в Україні – Віталій Шишов..! Паралельно відбуваються певні події зі мною: помічаю (знову) на собі “очі”; спрацьовує сигналізація у будинку (причому на другому поверсі і в різних кімнатах); чужі під будинком; відеоповідомлення про те, як за мною стежать», – написала Дугарь у Facebook 6 серпня.

На її думку, йдеться про залякування та тиск на її психологічний стан. Тому Дугарь заявила про відсутність у неї намірів про самогубство.

«Хочу зробити заяву! У мене немає депресії! Немає думок про самогубство - я люблю життя, і маю великі плани на майбутнє! Психологічний стан – в нормі! Я чудово пам'ятаю листи Андрія Антоненка із СІЗО, щодо загрози його життю, які виявились небезпідставними!» – наголосила Дугарь.

Вона переконана, що є підстави вважати, що може бути тиск на усіх трьох обвинувачуваних – Юлію Кузьменко, Андрія Антоненка, та на неї – з боку тих, «хто дійсно знає причетних до вбивства Шеремета, або має відношення до цього».

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Нині Антоненко і Кузьменко перебувають під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.