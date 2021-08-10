4 серпня з Юлії Кузьменко зняли електронний браслет і замінили цілодобовий домашній арешт на нічний.

Лікар і волонтер Юлія Кузьменко, підозрювана у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, вперше з грудня 2019 року приїхала на свою роботу, де розпочне відновлення практичних навичок. Про це повідомили на сторінці у Facebook-спільноті Free Dr Kuzmenko.

«Сталася подія, яку ми всі так важко виборювали на судах по «справі Шеремета» для дитячого лікаря Юлії Кузьменко – нарешті Юлія почала важкий шлях повернення до своєї професійної діяльності. Відсьогодні на Юлію чекає адаптація до робочого процесу, відновлення практичних навичок», – йдеться у дописі.

Повідомляється, що Кузьменко, яка 17 років робила операції на дитячих серцях, після 20 місяців у СІЗО і на цілодобовому домашньому арешті, прийшла у свою ангіоопераційну, де виконують найтонші втручання в серця дітей.

Наразі вона не у статусі оперуючого хірурга, але у спільноті впевнені, що найближчим часом вирішаться усі юридичні моменти, і Кузьменко зможе знову оперувати.

Як інформував ZAXID.NET, 4 серпня суд розпорядився зняти з дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, електронний браслет і замінити цілодобовий домашній арешт на нічний.