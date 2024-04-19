Комплекс гідротехнічних споруд у Вараському районі передадуть у державну власність

Господарський суд Рівненської області зобов’язав приватне товариство повернути у державну власність комплекс гідротехнічних споруд у Вараському районі. Загальну вартість незаконно приватизованих дамб оцінюють у понад 2,3 млрд грн. Про це 19 квітня повідомила Рівненська обласна прокуратура.

За інформацією прокуратури, до 2016 року комплекс гідротехнічних споруд у Вараському районі загальною площею 170 859 м2 перебував у власності державного підприємства. Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, згодом захисні дамби незаконно продали київській агрофірмі «Велесове Неро», яка займається вирощуванням ягід, горіхів, плодових дерев і чагарників.

Суд визнав угоду про продаж недійсною й зобов’язав передати спірні гідротехнічні споруди регіональному відділенню Фонду державного майна України. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що за даними аналітичного онлайн-сервісу YouControl ТОВ «Велесове Неро» зареєстроване у грудні 2016 року. Його власник – київський бізнесмен Олег Дринь. Окрім сільського господарства, агрофірма займається виробництвом електроенергії, здійсненням професійної, наукової й технічної діяльностей, надає в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно тощо.